Кудрин предложил лишить регионы части расходов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил забрать часть полномочий у регионов и передать их на федеральный уровень. Идеей политик поделился в интервью РБК.

В первую очередь можно снять с регионов обязанность вносить платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения. По словам политика, платежи региональных бюджетов за все неработающее население составляют почти 800 миллиардов рублей в год, написал «ФедералПресс».

«Можно любую модель отработать, которая бы высвободила определенный ресурс субъектов, чтобы они кислорода вдохнули», — пояснил Кудрин.