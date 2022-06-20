Кудрин пообещал сохранить в России рыночную экономику

Экономика в России останется рыночной, с сохранением частного сектора. Текущая ситуация в мире ничего не изменила в фундаментальном плане для страны. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор», — заявил Кудрин.

Он рассказал, что на одном из мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждалось, что именно частный сектор быстрее всех реагирует на события и быстрее адаптируется. Это является главным фактором более быстрого восстановления.

«Потому что он решения принимает здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании. Это всем известно, что, будь то западная экономика или новая экономика, они тогда более эффективны, когда они более адаптивны и гибки, а это частный сектор», — сказал Кудрин.

Глава счетной палаты также заявил, что к плановой экономике никогда нельзя возвращаться.

«Плановая экономика предполагает, что государство принимает решение за предприятие. Не только по объему его производства, но еще и по ценам. Это означает, что мы снова должны сдать свою собственность или национализировать, и предприятие теряет ответственность за свои результаты. Я думаю, что к этому никогда нельзя возвращаться», — подчеркнул Кудрин.

Ранее Кудрин назвал срок возвращения российской экономики к росту. По мнению главы Счетной палаты, это может произойти в течение полутора-двух лет.