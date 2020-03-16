КС признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд рассмотрел запрос президента России Владимира Путина о проверке закона о поправках к Конституции. Изменения признали соответствующими основному закону страны.

«Конституционный суд Российской Федерации пришел к заключению: порядок вступления в силу статьи 1 закона о поправке к Конституции <…> соответствует Конституции РФ», — сказано в заключении КС.

Заключение было сделано 16 марта. Теперь его отправят президенту России Владимиру Путину. Документ вступает в силу сразу же после опубликования, обжаловать его нельзя. Подтверждения другими органами власти не требуется.

Законопроект о поправках в Конституцию внес на рассмотрение Путин. После одобрения в Государственной думе и Совете Федерации он подписал закон. Теперь за поправки должны высказаться жители России. Голосование планируется провести 22 апреля.

Несмотря на то, что массовые мероприятия из-за коронавируса отменяют, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что пока о переносе даты голосования речи не идет. Окончательный срок будет назначен указом Путина. Лидер страны не раз подчеркивал, что решение об изменении Конституции останется за жителями государства.