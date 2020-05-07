Крымский вице-премьер извинился за прогулку во время карантина

Заместитель главы правительства Крыма Евгений Кабанов извинился за прогулку в лесу во время всеобщего режима изоляции. Он попросил выписать ему штраф за такое нарушение.

«Это было на прошлых выходных. Необдуманный был поступок во время выходного дня прогуляться по лесу. <…> Извиняюсь перед всеми жителями, которые находятся на самоизоляции», — сказал Кабанов в эфире телеканала «Крым 24». Он уже обратился в местное министерство экологии, чтобы там ему составили административный протокол.

О прогулке никто бы, возможно, и не узнал, если бы сам чиновник не выложил несколько фотографий в социальную сеть. В посте он еще и призвал всех «присоединиться к открытию купального сезона». После нескольких негативных комментариев Кабанов удалил пост.

Он добавил, что сейчас нет ни желания гулять, ни возможностей — чиновник работает без выходных.

В Крыму, как и по всей стране, введены ограничения на выход из дома до 11 мая. Также на полуострове не рады и туристам — все, кто приезжает в Крым, обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Такое постановление подписал глава Крыма Сергей Аксенов.