Показанная в Турции карта с расширением сферы влияния на юг России выглядит нелепо, заявили в парламенте Крыма. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал Анкаре оставить мечты о российской территории.

Турецкий канал TGRT1 ранее показал в эфире карту, основанную на прогнозе американского аналитического центра Stratfor по расширению сферы влияния Анкары к 2050 году. Согласно прогнозу, в ее состав могут войти территории юга России, включая Крым, Краснодарский край, Ростовскую область и Северный Кавказ, страны бывшего СССР, а также еще ряд государств в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

«Все выглядит весьма нелепо», — сказал Гемпель, комментируя телевизионный сюжет.

Парламентарий отметил, что ролик похож на научно-фантастический жанр.

«Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться», — добавил он.

Гемпель также указал, что Турция присматривалась к Крыму, когда тот находился в составе Украины, и развернула на полуострове активную пропагандистскую деятельность.

«Россия — это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», — сказал Гемпель в комментарии РИА «Новости», напомнив, что теперь полуостров является частью РФ.

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее растерялась, когда во время встречи с украинскими депутатами ее спросили, чей Крым, рассказал «Царьград».

Крым вошел в состав России по результатам народного референдума, прошедшего на полуострове в 2014 году, на котором подавляющее большинство крымчан поддержали воссоединение с РФ.