Накануне власти королевства опубликовали документ, в котором говорится, что британское посольство в Киеве будет финансировать соответствующие проекты. По словам Гемпеля, эти намерения будут пресечены. Дипломат заявил, что правительство республики и местные жители не позволят вмешиваться в дела региона, пишет «Аргументы и Факты».

Как считает парламентарий, на фоне смягчения политики ограничений Британии в отношении республики планы королевства финансировать проекты «реинтеграции» похожи на «подачку».