Крымский дипломат осудил ООН из-за обвинений о закрытом доступе на полуостров

Представительница Управления Лиз Троссел обвинила Крым в невозможности представителям организации попасть на его территорию. Ее слова Гемпель назвал «беспрецедентный ложью, которая полностью дискредитирует ООН», сообщил сайт «Утро.ру».

По его словам, крымские власти не один раз звали представителей ООН для того, чтобы они могли оценить действия Украины, отрезавшей полуостров от водообеспечения. Члены организации так и не явились в Крым.