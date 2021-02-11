Крымский депутат предостерег Украину от провокаций конфликта России и НАТО

Власти Украины, предлагая НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для проведения операций, ведут опасную игру, заявил крымский депутат Юрий Гемпель.

Киевское руководство наступает на одни и те же грабли, предпринимая попытки устроить очередную провокацию у крымских границ, сказал парламентарий.

«Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», — заявил РИА «Новости» член парламента Крыма.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Криклий ранее предложил использовать воздушное пространство над Крымом для проведения операций сил ВВС стран НАТО. Об этом заявил на переговорах с замгенсекретаря НАТО Патриком Тернером.

Российский сенатор Владимир Джабаров ранее заявил, что украинские политики пытаются спровоцировать военный конфликт между Россией и НАТО. Парламентарий подчеркнул, что в этом Киев преследует свои цели. Однако натовцы не станут рисковать своими силами, чтобы «спасти Украину», выразил уверенность Джабаров. Член Совета Федерации заверил, что никаких операций ВВС Североатлантического альянса над Крымом не будет.