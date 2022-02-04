Крымский депутат предложил США вывести войска с Аляски

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс оценил предложения США вывести войска из Крыма как циничные и хамские. Он заявил, что американским властям с таким же успехом можно предложить вывести войска с Аляски или из Калифорнии.

«Крым является составной частью РФ. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, из Калифорнии и других штатов», — сказал он РИА «Новости».

Фикс отметил, что США стоило бы поучиться уважительному общению с другими странами, а иначе со Штатами просто «нечего обсуждать».

С предложениями о выводе войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии США и страны НАТО обратились в документах с ответом на предложения России по гарантиям безопасности.

Ответ опубликовали в испанском издании El Pais. Представитель Госдепа Нед Прайс подтвердил предоставленную там информацию. Перед этим подлинность документов также подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби, отметив, что США не виноваты в утечке информации.