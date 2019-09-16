Крымский депутат отреагировал на заявление о несправедливости антироссийских санкций

Глава греческой делегации, заместитель председателя международной ассоциации «Друзья Крыма» Константинос Ираклис Исихос прибыл на полуостров для съемки документального фильма, который расскажет историю взаимоотношений Крыма и Греции. Во время визита он призвал страны Запада отказаться от санкций в отношении России. По его словам, ограничения были наложены несправедливо.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что в последнее время полуостров все чаще посещают зарубежные делегации.

«Этот процесс, который идет уже на протяжении пяти лет, позитивно влияет на образ российского Крыма в мире. Хотя та официальная позиция относительно полуострова, которую ряд стран занял еще в 2014 году, не меняется, очень серьезно меняется восприятие Крыма жителями этих стран. В том числе — большим количеством общественных и политических деятелей, которые публично говорят о необходимости отмена антироссийских санкций и признания Крыма частью Российской Федерации», — сказал парламентарий.

Он отметил, что Запад будет менять свое отношение к российскому Крыму. По словам Ганжары, в этом случае очень важна позиция людей, которые побывали в Крыму и видели его развитие.

«Они знают, что все те глупости, которые говорят про Крым — относительно якобы нарушения здесь прав человека и тому подобное — это просто выдумки, прежде всего официальных украинских представителей. Мы ждем у себя представителей любых стран и готовы к абсолютно открытому диалогу», — заключил депутат.