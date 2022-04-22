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    22 апреля 2022, 08:41

    Крымские власти заявили, что на Украине панически боятся интеграции юга страны с Россией

    Вице-премьер Крыма Мурадов: Украина боится интеграции юга страны с Россией

    Наза Салех Захи

    Украинские власти панически боятся того, что освобожденные регионы юга Украина присоединятся к России. Такое заявление сделал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

    Крымские власти заявили, что на Украине панически боятся интеграции юга страны с Россией

    «Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

    По его словам, власти Украины ведут страну к катастрофе, «бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране», потом они будут пытаться обвинить в этом Россию.

    «В это время юг пока еще Украины формирует созидательный путь, ведущий к укреплению цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», — добавил Мурадов.

    Он выразил мнение, что никакие угрозы представителей украинской власти не могут противостоять желанию народов юга Украины и Крыма к единению и созданию мирной и стабильной жизни.