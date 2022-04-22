Крымские власти заявили, что на Украине панически боятся интеграции юга страны с Россией

Украинские власти панически боятся того, что освобожденные регионы юга Украина присоединятся к России. Такое заявление сделал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, власти Украины ведут страну к катастрофе, «бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране», потом они будут пытаться обвинить в этом Россию.

«В это время юг пока еще Украины формирует созидательный путь, ведущий к укреплению цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», — добавил Мурадов.

Он выразил мнение, что никакие угрозы представителей украинской власти не могут противостоять желанию народов юга Украины и Крыма к единению и созданию мирной и стабильной жизни.