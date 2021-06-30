Крымчанам пригрозили локдауном за несоблюдение ковидных ограничений

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил локдауном некоторым районам полуострова. Речь идет о тех территориях, в которых бизнес не соблюдает требования по противодействию коронавирусу.

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил локдауном некоторым районам полуострова. Речь идет о тех территориях, в которых бизнес не соблюдает требования по противодействию коронавирусу.

Об этом Аксенов заявил во время заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Он подчеркнул, что решение нужно принимать индивидуально, потому что ситуация в регионах полуострова разная.

«В тех регионах, где ни органы власти, ни представители бизнеса не считают необходимым выполнять предписанные меры, будем вводить полное закрытие прямо по регионам. Такой-то регион закрываем полностью, переводим на режим ЧС тотальный и дальше двигаемся», — сказал он.

Чтобы не допустить такого, Аксенов призвал бизнес соблюдать коронавирусные ограничения. При этом на полуострове усилят контроль за их выполнением. Аксенов поручил главам администраций объезжать территории и проверять, нарушается ли запрет на работу общепита в ночное время.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму стабильно растет с начала июня. Если в мае за сутки фиксировали в среднем 95 новых пациентов, то сейчас за сутки выявляют 294 человека с инфекцией. С начала пандемии на полуострове выявили почти 50 тысяч зараженных, из них 1505 пациентов скончались.