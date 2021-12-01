Сенатор Сергей Цеков обсудил с порталом News.ru сообщение о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически признал Крым российским, решив поехать на полуостров.

«То, что Лукашенко фактически признал Крым составной частью России, нас очень радует», — отметил парламентарий.

По его словам, белорусский президент за последние полтора года ощутил всю враждебность Украины по отношению к своей стране и к себе лично, и понял, что подобная враждебность со стороны Киева имеет место и по отношению к Крыму.

«Пришло время, он все оценил, принял абсолютно правильное решение по Крыму», — добавил собеседник издания.