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    01 декабря 2021, 22:02

    «Нас очень радует». Сенатор Цеков — о признание Крыма от Лукашенко

    Артур Блянихов

    Сенатор Сергей Цеков обсудил с порталом News.ru сообщение о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически признал Крым российским, решив поехать на полуостров.

    «То, что Лукашенко фактически признал Крым составной частью России, нас очень радует», — отметил парламентарий.

    По его словам, белорусский президент за последние полтора года ощутил всю враждебность Украины по отношению к своей стране и к себе лично, и понял, что подобная враждебность со стороны Киева имеет место и по отношению к Крыму.

    «Пришло время, он все оценил, принял абсолютно правильное решение по Крыму», — добавил собеседник издания.