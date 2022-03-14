Крым сообщил о планах заключить новые соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Крымские власти собираются заключить новые соглашения о сотрудничестве с Луганской и Донецкой народными республиками после того, как Россия признала их суверенитет. Об этом заявил вице-премьер региона, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«В экономическом сотрудничестве у нас подписан протокол с Донецкой Народной Республикой, и мы получили поручение главы республики Сергея Валерьевича Аксенова о том, чтобы заключать соглашения», — рассказал он ТАСС.

По его словам, сейчас действует подписанный ранее с непризнанной на тот момент ДНР протокол о сотрудничестве во внешнеэкономических делах. Стороны вместе работали на сирийском направлении, а также ездили на выставки и делали шаги для развития совместной торговли.

«Сейчас ведется активная работа по заключению соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками», — добавил Мурадов.

Российский президент Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. С лидерами народных республик Россия подписала договоры о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве.