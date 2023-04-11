11 апреля 2023, 13:57
Крым подготовилcя к любому развитию событий на фронте
Аксенов: Крым готов к любому развитию событий на фоне планов ВСУ по контрнаступлению
Власти Крыма готовы к любому развитию событий на фронте в свете вероятного контрнаступления украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале написал глава полуострова Сергей Аксенов.
«Мы были обязаны подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали. Считаю обоснованным и правильным решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к нему», — сообщил он.
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По словам Аксенова, украинских военных нельзя недооценивать, но никакой катастрофы не случится.
«Мы к этому готовы. Вооруженные силы России выстроили глубоко эшелонированную и современную оборону. Для обеспечения наших защитников всем необходимым многое уже сделано и продолжает делаться, сил достаточно», — добавил глава региона.
Наступление боевиков ВСУ на Крым обернется для них очень тяжелыми последствиями, писал RT.
Крым
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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