Жители Крыма, ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения специальной операции на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель полномочного представителя РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов.

«По завершении специальной операции, которую Российская Федерация вынуждена проводить на территории Украины, крымчане ожидают своего признания со стороны Киева. И такой же путь развития ждут народные республики Донбасса и Луганска», — сказал он.

Стеанов также добавил, что признание станет «толчком для возобновления экономических отношений по всему спектру отраслей».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина, США и ряд стран мира не признали легитимность референдума. Украина считает полуостров временно оккупированой территорией.

Указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин подписал 21 февраля 2022 года. Ранее к нему с такой просьбой обратились главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации. Целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».