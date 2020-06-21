«Крым был всегда нашим». Путин напомнил о свободном выборе жителей полуострова

Россия «не приобретала Крым», стать частью большой страны захотели сами жители полуострова. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал глава государства.

Он в очередной раз напомнил «заинтересованным наблюдателям», что нужно относиться к решению людей с уважением.

Еще Путин подчеркнул, что никто не ругался с украинским народом. Есть некоторые недоговоренности с властью этой страны.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», — заявил президент.

В том же интервью Путин рассказал о чиновниках, которые «выпячивают» свое благосостояние напоказ. Он напомнил, что они живут в стране, где есть сотни тысяч небогатых людей, поэтому так делать не стоит.

В программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства также допустил, что может баллотироваться на новый президентский срок.