Власть 14 июня 2023, 01:15 «Кровавые клоуны терроризируют мир». Захарова ответила на слова Столтенберга о человеческих ценностях Захарова обвинила НАТО в терроризме после слов Столтенберга о человеческих ценностях РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что победа страны сделает мир опаснее из-за «нападения на человеческие ценности». Свой комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале.

По ее словам, на человеческие ценности напала не Россия, а Вашингтон и Брюссель, на деньги которых организовали два государственных переворота в Киеве. Захарова отметила, что именно тогда демократические ценности действительно рухнули, от них ничего не осталось.

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«А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Столтенберг в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что если Россия победит в украинском конфликте, то это «воодушевит другие страны», в том числе и Китай. Генсек НАТО поблагодарил Штаты за очередной пакет военной помощи и заявил, что киевский режим «добивается прогресса» во время контрнаступления.