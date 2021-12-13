Глава КС Зорькин назвал россиян «микроскопами», «телескопами» и «кривыми зеркалами»

В Конституционном суде указали на рост правосознания россиян, разделив их на три необычные категории. Жителей страны отнесли к «телескопам», «микроскопам» и «кривым зеркалам».

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин дал такую характеристику россиянам в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю Дня Конституции. Ее стенограмму опубликовал сайт Кремля.

Зорькин отметил, что недавно специалисты КС проанализировали реакцию общественности на судебную деятельность.

«Наши аналитики предложили такую концепцию: деление всего, что отзывается на нас в обществе, — „телескопы“, „микроскопы“ и „кривые зеркала“», — сказал он.

К «телескопам» отнесли тех, кто подпадает под определение «хорошее видится на расстоянии». «Микроскопами» оказались люди, которые «вникают в мелочевку».

«„Кривые зеркала“ — понятно, о чем идет речь. Тем не менее, я думаю, может быть, даже „кривые зеркала“ все же полезны Конституционному суду», — заявил Зорькин.

Он также указал на усиление роли Конституционного суда в отредактированной Конституции и более устойчивую, сбалансированную и профессиональную законодательную систему РФ. В этих характеристиках глава КС обошелся без метафор.