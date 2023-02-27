27 февраля 2023, 15:47
Критически важные объекты в России предложили поместить под постоянный пожарный надзор
Проект о постоянном пожарном надзоре на критически важных объектах внесли в Госдуму
Государственная дума рассмотрит проект, устанавливают постоянный государственный пожарный надзор на объектах, критически важных для безопасности России. Соответствующий документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.
Речь идет об объектах, перечень которых утвердит правительство. Также пожарный контроль предлагается распространить на федеральные территории, закрытые административно-территориальные, ценные объекты культурного наследия и особо важные пожароопасные объекты.
Реклама
Согласно инициативе, в этих местах предусматривается создание воинских, специальных и объектовых подразделений федеральной противопожарной службы.
Реклама
Авторами идеи стали заместители глав комитетов Госдумы по защите конкуренции и противодействию коррупции Антон Гетта и Эрнест Валеев.
Ранее в Государственную думу внесли предложение об оказании бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей.
Госдума РФ
МЧС РФ
Реклама
Реклама