Власть 27 февраля 2023, 15:47 Критически важные объекты в России предложили поместить под постоянный пожарный надзор Проект о постоянном пожарном надзоре на критически важных объектах внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Государственная дума рассмотрит проект, устанавливают постоянный государственный пожарный надзор на объектах, критически важных для безопасности России. Соответствующий документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет об объектах, перечень которых утвердит правительство. Также пожарный контроль предлагается распространить на федеральные территории, закрытые административно-территориальные, ценные объекты культурного наследия и особо важные пожароопасные объекты.

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Согласно инициативе, в этих местах предусматривается создание воинских, специальных и объектовых подразделений федеральной противопожарной службы.

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Авторами идеи стали заместители глав комитетов Госдумы по защите конкуренции и противодействию коррупции Антон Гетта и Эрнест Валеев.

Ранее в Государственную думу внесли предложение об оказании бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей.