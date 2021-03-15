В Госдуме предложили принять Крестьянский кодекс

Законы, касающиеся тружеников села, нужно объединить в Крестьянский кодекс, считает глава думского комитета по региональной политике Николай Харитонов. Такой документ он сравнил с учебником «Родная речь», где «на все есть ответы сразу».

«Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села», — сказал депутат РИА «Новости».

В документ можно включить часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, регулирование цен на сельхозпродукцию и критерии ее качества.

«Это вроде как „Родная речь“, как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу», — добавил глава комитета.

«Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то», — пояснил Харитонов.

По его словам, «бесконечные поправки то в один закон, то в другой» и постановления правительства, которые «могут и отменить», вводят аграриев в заблуждение.

Разработкой Крестьянского кодекса, по его мнению, может заняться Дума следующего созыва.