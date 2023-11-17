Власть 17 ноября 2023, 17:52 Кремль заранее соберет вопросы россиян к прямой линии Путина Песков: Кремль по традиции соберет вопросы россиян к прямой линии Путина РИА «Новости»

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Кремль традиционно соберет вопросы жителей России к готовящейся прямой линии президента Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно. Заранее», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Кремль собирать обращения россиян к президенту.

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Ранее Песков заявил, что в этом году прямую линию Путина объединят с пресс-конференцией. Пресс-секретарь президента сказал, что в Кремле уже определились с датой этого мероприятия, однако не стал ее объявлять. Официальный представитель Кремля пообещал своевременно сообщить журналистам, когда состоится прямая линия президента, объединенная с пресс-конференцией.

По данным РБК, Путин будет отвечать на вопросы россиян 14 декабря. Пока эту дату рассматривают в качестве основной, сказали два источника издания, знакомых с ходом подготовки прямой линии президента.