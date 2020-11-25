Кремль заявил об отсутствии коллапса в системе здравоохранения из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал динамику в этом направлении разнонаправленной. Его процитировало РИА «Новости».
«Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная», — заметил Песков.
Он добавил, что интенсивность заболеваемости в некоторых субъектах РФ падает, в других еще растет, но с этой реальностью придется жить. Из-за сложившейся ситуации федеральные и региональные власти работают в круглосуточном режиме.
Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что пандемия неизбежно оказывает влияние на настроение общества. На местах реализуют имеющийся федеральный план, ведется работа губернаторов.
«Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения», — подчеркнул Песков. Благодаря предпринимаемым действиям достаточно оперативно и эффективно удается справиться с какими-то «узкими моментами» в том или ином регионе.