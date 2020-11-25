Кремль заявил об отсутствии коллапса в системе здравоохранения из-за коронавируса

Коллапс в системе здравоохранения в России не случится, поскольку в регионах следуют федеральному плану и ведут работу на местах. В Кремле заявили, что ограничения по коронавирусу дают свои результаты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал динамику в этом направлении разнонаправленной. Его процитировало РИА «Новости».

«Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная», — заметил Песков.

Он добавил, что интенсивность заболеваемости в некоторых субъектах РФ падает, в других еще растет, но с этой реальностью придется жить. Из-за сложившейся ситуации федеральные и региональные власти работают в круглосуточном режиме.

Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что пандемия неизбежно оказывает влияние на настроение общества. На местах реализуют имеющийся федеральный план, ведется работа губернаторов.

«Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения», — подчеркнул Песков. Благодаря предпринимаемым действиям достаточно оперативно и эффективно удается справиться с какими-то «узкими моментами» в том или ином регионе.