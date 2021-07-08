Кремль заявил об эффективности «Спутника V» против новых штаммов

Российские вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V», достаточно эффективны даже для борьбы с новыми штаммами. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вакцины, как говорят наши специалисты, наши вакцины, они достаточно эффективны, не на 100%, но все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, нет ли опасений за здоровье президента РФ Владимира Путин. Ведь, несмотря на вакцинацию «Спутником V», глава государства совершает множество поездок. При этом, по мнению журналистов, вакцина может не защитить от новых штаммов вируса.

Также Песков заявил, что если убрать политические предубеждения, то Европа признает Спутник V». На днях авторитетный международный научный журнал Nature признал вакцину «Спутник V» эффективной и безопасной.

Тем временем создатели этого российского препарата продолжают развенчивать слухи об его опасности. Специалисты заявили, что «Спутник V»не вызывает нарушения свертываемости крови у пациентов.