Власть 16 июня 2023, 08:00 Кремль заявил о желании России развить сотрудничество с ОАЭ Пресс-секретарь Песков: Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с ОАЭ Unsplash

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Российские власти и бизнес заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ, а также другими государствами.Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами», — сказал Песков.

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Он отметил, что взаимодействие сейчас продолжается, и «пустот быть не может». Ранее министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари высказал мнение, что его страна и Россия должны усилить совместную работу в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. По его словам, нужно активизированность деятельность Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Делегация из ОАЭ оказалась в этом году одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщило РИА «Новости».