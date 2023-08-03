Власть 03 августа 2023, 10:32 Кремль заявил о выходе России из кризиса и перспективах развития Песков: Россия вышла из кризиса и имеет перспективы для быстрого развития РИА «Новости»

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Российская Федерация преодолела кризис, у нее есть хорошие перспективы для быстрого развития. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на форуме «Территория смыслов». Его слова появились в Telegram-канале «Мастерской новых медиа».

Он высказался о важных смыслах для России. По его словам, одним из них является патриотизм. Представитель Кремля сказал, что, по прогнозам, РФ должна была провалиться в социальную, экономическую пропасть, но этого не произошло.

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«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», — подчеркнул Песков.

Также во время выступления он отметил, что государство должно уметь отстаивать свои интересы перед другими странами. По его мнению, это сложный процесс, которым надо заниматься «днем и ночью».