Кремль заявил о возможной встрече «нормандской четверки» до конца года

«Возможна, да. Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году», — заявил он.

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Ушаков не уточнил, пройдет ли встреча в ноябре или в декабре.

По этому поводу также высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Прямой взаимосвязи между проведением саммита в „нормандском формате“ и принятием закона об особом статусе Донбасса нет. Но этот вопрос является краеугольным», — отметил он.

При этом он пояснил, что все рассчитывают на понимание украинской стороны, как она планирует дальше работать с этим законом. Главное, что Киеву предстоит сделать, это согласовать его с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Но как официальная украинская власть будет это делать — непонятно, ведь она до сих пор исключала прямые контакты.

«То есть тогда появится больше знаков вопроса», — отметил пресс-секретарь президента. Так он ответил на вопрос, означает ли, что до того, как появится ясность по закону «Об особом статусе Донбасса», лидеры «нормандской четверки» не будут проводить встречу.

Ранее Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский выбрали дату для очередного саммита в «нормандском формате». Встреча должна пройти 9 декабря в Париже.

Саммит состоится на фоне серьезных успехов, достигнутых с лета 2018 года на переговорах. Стороны доказали, что намерены урегулировать конфликт на востоке Украины. В частности, украинские силовики и военные из Донбасса отвели войска с линии соприкосновения в нескольких напряженных районах.

Разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе — Богдановка-Петровское началось 9 ноября. Процесс отвода сил считается одним из условий проведения саммита в формате «нормандской четверки».

Москва не договаривалась с Киевом передать корабли Украине до саммита в «нормандском формате», напомнили в МИД. Российские пограничники задержали три военных суда в ноябре 2018 года. Они без предупреждения вошли в Керченский пролив и нарушили государственную границу России.