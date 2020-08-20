Кремль заявил о вмешательстве других стран в дела Белоруссии

Москва считает, что во внутренние дела Белоруссии явно или косвенно вмешались силы извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия обеспокоена сложившейся ситуацией. В Кремле уверены, что проблемы в своей стране должны решать сами белорусы с помощью диалога, «оставаясь в правовом поле».

Общественно-политическая обстановка в Белоруссии накалилась после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Однако оппозиция не верит в это. Она считает, что победу одержала Светлана Тихановская (по официальной информации, у нее 10,1% голосов).

Уже больше недели в разных белорусских городах проходят акции протеста. В первые дни произошли столкновения с силовиками. Около семи тысяч человек задержали. Есть пострадавшие и погибшие.

Тихановская заявила, что необходим трансфер власти, и создала для этой цели координационный совет. Генпрокуратура республики после этого возбудила уголовное дело.