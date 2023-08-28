Власть 28 августа 2023, 14:34 Кремль заявил о важности разговоров Путина с рядовыми солдатами из зоны СВО Песков: президент Путин долго и детально общался с экипажем танка «Алеша» РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин интересуется всем происходящим в зоне специальной военной операции на Украине. Он получает информацию не только от руководства ВС России, но и от обычных солдат. Как сообщил ТАСС, на это указал пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя встречу главы государства с экипажем танка «Алеша».

«Президент продолжает практику общения не только с армейским командованием, с нашими командирами, но он общается непосредственно с солдатами и младшими командирами, которые [действуют] непосредственно на поле боя», — сказал Песков.

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Он отметил, что Путин долго общался с экипажем танка «Алеша» и другими бойцами, разговор получился «очень детальный». Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер всем живо интересуется, поэтому получает широкую картину происходящего на поле боя.

Песков также высказался и о вручении наград президентом в Курской области. Пресс-секретарь главы государства заявил, что данный регион — символическая территория. Дата окончания Курской битвы очень важна для России и должна быть священна для остального мира.