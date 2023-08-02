02 августа 2023, 13:15
Кремль заявил о проходящих переговорах Путина и Эрдогана
Представитель Кремля Песков объявил о первом за пять недель разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган впервые за пять недель начали телефонные переговоры. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Разговор идет сейчас», — заявил он во время брифинга.
Реклама
Песков подчеркнул, что по итогам переговоров лидеров двух стран Кремль представит информационный релиз.
ТАСС напомнил, что в последний раз президенты России и Турции общались по телефону 24 июня. После их последнего разговора прекратилась зерновая сделка, а также произошла выдача Украине лидеров национального батальона «Азов»*.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце июля отмечал, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки. Он подчеркнул, что готов сосредоточить все свои дипломатические силы для ее восстановления.
*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.
Турция
Дмитрий Песков
Реджеп Эрдоган
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама