Власть 02 августа 2023, 13:15 Кремль заявил о проходящих переговорах Путина и Эрдогана Представитель Кремля Песков объявил о первом за пять недель разговоре Путина и Эрдогана РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган впервые за пять недель начали телефонные переговоры. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разговор идет сейчас», — заявил он во время брифинга.

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Песков подчеркнул, что по итогам переговоров лидеров двух стран Кремль представит информационный релиз.

ТАСС напомнил, что в последний раз президенты России и Турции общались по телефону 24 июня. После их последнего разговора прекратилась зерновая сделка, а также произошла выдача Украине лидеров национального батальона «Азов»*.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце июля отмечал, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки. Он подчеркнул, что готов сосредоточить все свои дипломатические силы для ее восстановления.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.