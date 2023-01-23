Важное 23 января 2023, 12:34 Кремль заявил о продолжении действия указа о мобилизации Представитель Кремля Песков: мобилизация завершена, но указ о ней продолжает действовать РИА «Новости»

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Указ российского президента Владимира Путина о мобилизации все так же действует. Дело в том, что, кроме призыва резервистов, документ предусматривает и другие мероприятия. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, [она] была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», — уточнил он.

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Однако представитель Кремля объяснил, что, кроме призыва, указ о частичной мобилизации подразумевает и другие мероприятия, нужные для выполнения задач ВС России. Речь идет о закрытом пункте указа о мобилизации и об исполнении своих обязанностей военными.

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«В этой части это продолжает работать», — резюмировал Песков.

Частичная мобилизация началась в стране с 21 сентября 2022 года. Минобороны заявило о планах призвать до 300 тысяч резервистов. Президент 31 октября объявил об окончании мобилизации. При этом он не стал подписывать соответствующий указ.