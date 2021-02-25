Кремль заявил о препятствиях при борьбе с бедностью в России

Власти сталкиваются с проблемами при решении вопроса о преодолении бедности в России. Однако руководство страны не опускает руки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он признал, что в этом вопросе не всегда все получается.

«Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться», — подчеркнул Песков. Его процитировал ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что для президента Владимира Путина и российских властей борьба с бедностью — «абсолютнейший приоритет». По словам пресс-секретаря главы государства, данная тема фигурирует во всех национальных планах развития.

Ни одно послание российского лидера к Федеральному Собранию также не проходит без упоминания этого вопроса. Песков подчеркнул, что работа по борьбе с бедностью «ведется на постоянной основе».

Тем временем председатель КНР Си Цзиньпинь объявил о том, что бедность в Китае побеждена. По его словам, за последние семь лет почти 99 миллиона китайцев в сельской местности перестали жить в бедности.