Важное 18 сентября 2023, 12:26 Кремль заявил о необходимости трансформации Совбеза ООН Песков: СБ ООН нужна трансформация для повышения эффективности Flickr

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Трансформация нужна Совету Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы этот орган работал эффективно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена его эффективность — этого чрезвычайно важного международного органа», — сказал он.

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Песков уточнил, что для реализации такого решения нужен консенсус всех участников. Так представитель Кремля отреагировал на планы президента США Джо Байдена внести инициативу о расширении состава постоянных членов Совбеза ООН.

Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, американский лидер представит свое предложение во время выступления на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В частности, Байден будет говорить о необходимости включить в состав СБ организации Японию и Германию.