Кремль заявил о надежде на лучшее в ситуации с коронавирусом в стране

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас в стране ситуация с коронавирусом тревожная, но власти держат все под контролем. Он также выразил надежду на лучшее.

«Ситуация с коронавирусом в России тревожная, но под контролем — готовимся к худшему, надеемся на лучшее», — передает РИА «Новости» его слова.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с COVID-19 в Москве, сообщает газета «Известия». Поэтому он принял решение продлить ученикам 6–11-х классов дистанционное обучение до 22 ноября. Градоначальник заверил, что власти сделают все возможное, чтобы качество учебного процесса не пострадало. При этом он добавил, что ношение масок и перевод сотрудников на удаленку сильно помогает в борьбе с коронавирусом.

По мнению эпидемиолога Минздрава России Владимира Чуланова, срок заразности человека с коронавирусом может достигать от 10 до 20 дней. Но в редких случаях это может продлиться даже до двух месяцев. В любом случае длительность зависит от тяжести течения заболевания, считает эксперт.