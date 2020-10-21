Кремль заявил, что второй карантин России не грозит

Российские власти не намерены вводить жесткие ограничения из-за роста числа зараженных COVID-19. Разговоров о локдауне из-за сложившейся ситуации пока не ведется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что не обсуждалось и введение нерабочих дней. Слова официального представителя Кремля привела «Газета.ru».

«Никаких разговоров о втором локдауне в России нет», — подчеркнул Песков.

Весной стране удалось перенастроить систему здравоохранения, добавил ТАСС. Сейчас она способна выдержать натиск пандемии.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников также заявил, что российские власти не намерены повторно вводить аналогичные весенним меры. В прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшие три года информация о повторном локдауне отсутствует.

Россиян призывают в обязательном порядке носить маски в общественном транспорте и местах скопления людей. Перчатки назвали «избыточной» мерой против коронавируса.

В России, по последним данным, подтвердили 1 447 335 случаев COVID-19 (+15 700 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 1 096 560 человек, скончались 24 952.