Кремль заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации нет | 360°

Власть 21 октября 2022, 13:16 Кремль заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации нет Представитель Кремля Песков: точной даты завершения частичной мобилизации нет Телеканал "360"

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Конкретных чисел, в которые завершиться частичная мобилизация в России, пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

По его словам, глава государства Владимир Путин говорил 14 октября об окончании мобилизации примерно через две недели.

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«Какой-то более точной даты нет», — сказал Песков.

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Он добавил, что Кремль не обсуждает вопросы призыва женщин и увеличения срока службы по призыву.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу тогда заявил, что планируется привлечь 300 тысяч резервистов. При этом в пятницу, 21 октября, председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил о том, что домой по разным причинам уже вернулись примерно 10 тысяч мобилизованных россиян.