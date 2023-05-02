Власть 02 мая 2023, 15:10 Кремль заявил, что спецслужбы делают все для защиты России от украинских атак Представитель Кремля Песков: спецслужбы делают все для защиты безопасности России РИА «Новости»

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Россия знает, что киевский режим намерен и дальше пытаться атаковать российские территории. Однако спецслужбы делают все для обеспечения безопасности страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

По его словам, российские власти отдают себе отчет в том, что Украина стоит за рядом террористических актов и атак на Россию.

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« [Киевский режим] планирует и дальше свою линию проводить. Все наши специальные службы делают все, что необходимо для обеспечения безопасности, ведется сложная напряженная работа», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что специальная военная операция (СВО) ведется для того, чтобы «в корне исключить угрозы для нашей страны». Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, видит ли Кремль угрозы диверсий и провокаций на День Победы.

Тем временем российские регионы продолжают отменять военные парады на 9 мая в целях безопасности. Недавно такое решение озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.