Власть 14 марта 2023, 13:30 Кремль заявил, что Россия рассчитывает на выполнение второй части зерновой сделки Представитель Кремля Песков назвал продление зерновой сделки жестом доброй воли РИА «Новости»

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Российские власти надеются, что вторая часть зерновой сделки окажется выполнена. Речь идет о пунктах, где говорится о снятии ограничений на поставки сельхозпродукции из России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Собственно, все согласны с тем, что вторая часть [зерновой сделки] должна быть выполнена. Мы по-прежнему надеемся, в рамках той доброй воли, которую российская сторона демонстрирует, все-таки эта вторая часть будет реализована», — сказал он.

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По его словам, Россия ценит предпринимаемые ООН усилия для действия зерновой сделки. Однако «пробить глухую стену» коллективного Запада до сих пор не удалось. Касающиеся экспорта российской продукции условия до сих пор не выполнены, отметил Песков.

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Ранее 14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко объявил о продлении действия зерновой сделки еще на 60 дней. Ее заключили Россия, Турция, Украина и ООН летом 2022 года. После этого соглашение один раз продлевалось.