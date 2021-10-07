Кремль заявил, что Путину рассказывают о песнях про него

Президента России Владимира Путина информируют о песнях, которые ему посвящают. Некоторые, вероятно, он слушал. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«О тех песнях, которые стали наиболее популярными, ему рассказывают, может, что-то ему и удается послушать. Но в целом вы знаете, что он и книги о себе не читает, и материалы о себе особо не смотрит. Просто не тратит на это время», — заявил Песков, его процитировало РИА «Новости».

Владимир Путин 7 октября отмечает своей день рождения, ему исполнилось 69 лет. С этой датой его уже поздравили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Турции и Азербайджана — Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев, глава КНР Си Цзиньпин.

Песков отметил, что Путин не отмечает день рождения на работе. В этот день у него проходят запланированные мероприятия. Во время них его тоже могут поздравлять. В качестве подарков российскому лидеру часто дарят собак разных пород. Его коллеги знают, что глава государства любит проводить время с животными. Кроме собак ему также дарили лошадей, тигренка, козу.