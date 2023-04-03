Важное 03 апреля 2023, 12:43 Кремль заявил, что Путин осведомлен об убийстве Татарского Представитель Кремля Песков: президенту Путину доложили об убийстве Татарского РИА «Новости»

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Президента РФ Владимира Путина оперативно проинформировали об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Владимир Путин был сразу же проинформирован об убийстве Владлена Татарского», — сказал он.

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По его словам, Кремль соболезнует родным и близким Татарского. Также представители администрации президента желают скорейшего выздоровления тем, кто пострадал при теракте. Песков также подтвердил информацию о том, что спецслужбы Украины могут иметь отношение к этому преступлению.

Накануне взрыв прогремел в одном из кафе Санкт-Петербурга, где Татарский проводил свой творческий вечер. Военный корреспондент сразу же после случившегося погиб, еще более 30 человек пострадали. Правоохранительные задержали 3 апреля девушку, которая может быть причастна к убийству.