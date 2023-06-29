Власть 29 июня 2023, 13:44 Кремль заявил, что не знает о местонахождении Пригожина Песков заявил, что ему неизвестно местонахождение главы ЧВК «Вагнер» Пригожина РИА «Новости»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, где сейчас находится глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом написал ТАСС.

«Я не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

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Он не ответил на вопрос о том, стоит ли ждать отставки военных и силовиков, которые имели контакты с Пригожиным. Представитель Кремля объяснил, что эта тема находится абсолютно не в его прерогативе.

Общественность последние несколько дней очень интересует вопрос о местонахождении Евгения Пригожина, который со своими бойцами предпринял попытку мятежа в России. События разворачивались в ночью на 24 июня. К вечеру субботы стало известно, что главу ЧВК «Вагнер» убедили отступить. Ему и «вагнеровцам» разрешили уйти в Белоруссию.

Песков сказал 27 июня о том, что не знает, прилетал ли Пригожин в эту страну. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко позже подтвердил информацию о прибытии главы ЧВК «Вагнер» на белорусскую территорию.