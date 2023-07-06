06 июля 2023, 13:24
Кремль заявил, что не следит за перемещениями Пригожина
Песков: у Кремля нет ни желания, ни возможности следить за перемещениями Пригожина
В Кремле не следят за тем, как и куда перемещается основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для этого нет ни возможности, ни желания.
«Нет, мы не следим за его (Пригожина — прим. ред.) перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания», — ответил официальный представитель Кремля на заданный вопрос.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории республики. Он допустил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или уехал в Москву.
Лукашенко также отмечал, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит перспективы ЧВК «Вагнер». Загубить такое подразделение, сказал президент Белоруссии, было бы неправильно. Он также заметил, что Пригожин пообещал продолжить работу на благо России.
Дмитрий Песков
Евгений Пригожин
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