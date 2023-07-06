Власть 06 июля 2023, 13:24 Кремль заявил, что не следит за перемещениями Пригожина Песков: у Кремля нет ни желания, ни возможности следить за перемещениями Пригожина РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Кремле не следят за тем, как и куда перемещается основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для этого нет ни возможности, ни желания.

«Нет, мы не следим за его (Пригожина — прим. ред.) перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания», — ответил официальный представитель Кремля на заданный вопрос.

Реклама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории республики. Он допустил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или уехал в Москву.

Лукашенко также отмечал, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит перспективы ЧВК «Вагнер». Загубить такое подразделение, сказал президент Белоруссии, было бы неправильно. Он также заметил, что Пригожин пообещал продолжить работу на благо России.