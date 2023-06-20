Власть 20 июня 2023, 14:00 Кремль заявил, что не против выстраивания отношений между Китаем и США Представитель Кремля Песков: Россия не против выстраивания отношений между Китаем и США Пресс-служба Кремля

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Россия не собирается принижать значение выстраивания более предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«В данном случае, безусловно, Китай реализует суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. И тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и Соединенными Штатами», — сказал он, комментируя визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

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По его словам, уровень российского-китайского стратегического партнерства позволяет властям России быть уверенными в том, что отношения КНР с другими странами никогда не будут направлены против РФ.

Также Песков высказался о том, возможны ли переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время. Он объяснил, что президент Владимир Путин к ним готов, но киевским режим сейчас недоговороспособен. Об этом написал RT.