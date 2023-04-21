Власть 21 апреля 2023, 13:23 Кремль заявил, что НАТО угрожает безопасности России Представитель Кремля Песков: НАТО посягает на безопасность России РИА «Новости»

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Россия столкнулась с агрессивным поведением блока НАТО, который угрожает ее безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Мы имеем дело с агрессивным блоком (НАТО — прим. ред.), который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны», — рассказал он.

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По его словам, Североатлантический альянс пытается втянуть в блок Украину. Дмитрий Песков отметил, что в связи с этим считает решение главы государства Владимира Путина начать спецоперацию правильным. Представитель Кремля подчеркнул, что президент руководствуется интересами страны. В частности, важен вопрос обеспечения ее безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны блока согласны с необходимостью включить в альянс Украину. Он отметил, что союзники стали поставлять для ВСУ больше бронетранспортеров, самолетов и танков.