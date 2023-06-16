16 июня 2023, 08:22
Кремль заявил, что Макрон и Шольц пока только на словах хотят поговорить с Путиным
Песков: Макрон и Шольц пока только гипотетически хотят поговорить с Путиным
Французский президент и немецкий канцлер — Эммануэль Макрон и Олаф Шольц — заявляли о желании провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Однако пока это лишь их гипотетическое намерение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Нет. Никаких. Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении», — ответил он на вопрос о том, есть ли какие-то новости о возможности переговоров политиков.
Представитель Кремля высказал мнение, что даже в самые тяжелые времена лидеры стран должны находить силы и общаться друг с другом, Это нормальная практика в международных отношениях. Так Песков ответил на вопрос о том, собирается ли Владимир Путин связаться с Олафом Шольцем.
Пресс-секретарь российского президента предположил, что прямой контакт двух лидеров пошел бы на пользу двусторонним отношениям и позволил бы ФРГ «сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию».
Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Олаф Шольц
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