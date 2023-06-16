Власть 16 июня 2023, 08:22 Кремль заявил, что Макрон и Шольц пока только на словах хотят поговорить с Путиным Песков: Макрон и Шольц пока только гипотетически хотят поговорить с Путиным РИА «Новости»

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Французский президент и немецкий канцлер — Эммануэль Макрон и Олаф Шольц — заявляли о желании провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Однако пока это лишь их гипотетическое намерение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Нет. Никаких. Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении», — ответил он на вопрос о том, есть ли какие-то новости о возможности переговоров политиков.

Представитель Кремля высказал мнение, что даже в самые тяжелые времена лидеры стран должны находить силы и общаться друг с другом, Это нормальная практика в международных отношениях. Так Песков ответил на вопрос о том, собирается ли Владимир Путин связаться с Олафом Шольцем.

Пресс-секретарь российского президента предположил, что прямой контакт двух лидеров пошел бы на пользу двусторонним отношениям и позволил бы ФРГ «сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию».