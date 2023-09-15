Власть 15 сентября 2023, 13:21 Кремль заявил, что контакты России и КНДР перестали быть сенсацией Песков: контакты КНДР и России перестали быть сенсацией — это традиция РИА «Новости»

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Контакты президента России Владимира Путина и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына перестали быть сенсацией. Теперь они превратились в традицию. На это на брифинге указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Можно. В этом нет никакой сенсации, потому что мы же говорили неоднократно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли считать общение глав двух государств традицией.

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Представитель Кремля напомнил, что Северная Корея — ближайший сосед России. Власти РФ заинтересованы в том, чтобы выстраивать и развивать отношения с ближайшими соседями, отметил он. Песков добавил, что работу в этом направлении будут вести во всех сферах.

Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились 13 сентября на космодроме Восточный. Часть переговоров проходила с глазу на глаз, другая — в присутствии делегации. Российский лидер позже сказал, что беседа получилась откровенной и продуктивной.