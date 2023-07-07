Власть 07 июля 2023, 13:31 Кремль заинтересовался темами переговоров Зеленского и Эрдогана Песков заявил о заинтересованности Кремля в результатах переговоров Зеленского и Эрдогана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская сторона намерена внимательно следить за результатами переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия сохранила взаимные конструктивные и партнерские отношения с Турцией и дорожит ими, поэтому темы предстоящих переговоров вызывают значительный интерес.

Реклама

«Поэтому, конечно, нам будет интересно знать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским», — заявил Песков.

Он добавил, что президент Турции неоднократно принимал участие в урегулировании различных проблем, возникших в ходе украинского конфликта, за что получал высокую оценку со стороны президента России Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах российского лидера с Эрдоганом, представитель Кремля ответил, что в перспективе они возможны. Президенты России и Турции общаются регулярно по телефону, но не исключена и личная встреча. Но пока даты и сроков очных переговоров нет.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в очередное турне перед саммитом НАТО в Вильнюсе. В пятницу, 7 июля, он приедет в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным СМИ, одной из тем предстоящей встречи станет зерновая сделка, срок которой истекает 17 июля.