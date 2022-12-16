Власть 16 декабря 2022, 13:41 Кремль заинтересовался новой статьей Киссинджера о России и Украине Представитель Кремля Песков назвал важной экспертизу Киссинджера по России и Украине РИА «Новости»

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Статья бывшего госсекретаря Генри Киссинджера о будущих отношениях России и Украины заинтересовала Кремль. Экспертиза, талант и опыт бывшего руководителя внешнеполитического ведомства США остаются востребованными. Как сообщил ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он добавил, что в Кремле внимательно изучат опубликованную Киссинджером статью.

«Мы с большим интересом ознакомимся, пока возможности такой не было», — пообещал Песков.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер опубликовал в журнале The Spectator статью, в которой он заявил, что разрешением конфликта между Россией и Украиной станут референдумы на спорных территориях, которые нужно провести под наблюдением международных экспертов. По его словам, боевыми действиями или переговорами этот конфликт остановить невозможно.

Судя по опубликованному материалу, 99-летний дипломат поменял свое мнение. В августе Киссинджер отмечал, что конфликт на Украине нужно завершить переговорами, чтобы не допустить эскалации.К организации диалога он призвал страны НАТО, которые должны заранее определить результаты переговоров и оценить шансы, какой результат более достижим.