Кремль выступил за адекватный ответ на ненависть к русским

Беспрецедентная ситуация с ненавистью к русским требует таких же решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Пескова попросили прокомментировать законопроект, предусматривающий расширение наказания за антироссийские фейки, в том числе о работе государственных органов за рубежом.

Представитель Кремля признался, что не знаком с текстом документа. При этом Песков отметил, что ситуация с ненавистью ко всему русскому за рубежом, будь то сами граждане или русские по происхождению либо заграничные представительства РФ, приобрела беспрецедентный характер.

«Складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений», — заявил Песков.

В Госдуме ранее поддержали поправки, предусматривающие уголовную ответственность за распространение ложной информации о деятельности любых российских госорганов за рубежом. За это планируется установить такое же наказание, как за фейки о Вооруженных силах России.

Президент РФ Владимир Путин в начале марта также подписал закон о расширении санкций в отношении иностранцев за нарушение прав россиян.