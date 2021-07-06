Кремль выступил против закрытия границ регионов из-за ковида

Регионы имеют полное право вводить жесткие меры из-за сложной эпидемической обстановки. Однако закрытие границ между субъектами — не самое необходимое сейчас решение. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В то же время <…> закрытие границ [между субъектами] — нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Таким образом в Кремле отреагировали на информацию о том, что в некоторых регионах не исключает введение такой меры.

Локдаун действует на данный момент только в Бурятии. Въезд туда разрешен лишь организованным туристам. Границы других субъектов РФ открыты. Однако эпидемическая я ситуация везде разная.

За последние сутки по всей России выявили 23 378 случаев коронавируса. В стране зарегистрирован рекорд по количеством смертей. За последние 24 часа от ковида скончались 737 человек. Это максимум с начала эпидемии. При этом за сутки выздоровели 18 411.

Сложнее всего ситуация складывается в Москве (+5498), Подмосковье(+2536) и Санкт-Петербурге (+1869).